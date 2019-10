Dipendenti AASS: avviata la formazione interna; proseguono le assemblee USL

Avviati oggi nella sede AASS di Cailungo i corsi di formazione interna e aggiornamento per i dipendenti. Un ciclo di incontri, voluti dall'azienda - coinvolgeranno a turno i 200 dipendenti - per spiegare lo stato di avanzamento dei progetti più importanti per l'Azienda: la fibra ottica; l'estensione del "porta a porta" su tutto il territorio; le potenzialità del nuovo portale per i clienti AASS.

Prosegue intanto il ciclo di assemblee sindacali per i dipendenti dell'Azienda, volute dall'USL - oggi, domani e lunedì - per cui l'erogazione di alcuni servizi potrebbe non essere garantita in alcune fasce orarie. In particolare: domani, dalle 8.30 alle 11, quello degli uffici Cassa e Commerciale nella sede di Cailungo. Lunedì, dalle 9.00 alle 10.30, non sarà garantito il servizio Funivia.