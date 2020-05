L'ULTIMO ADDIO DIRETTA - I funerali di Gian Franco Terenzi

DIRETTA - I funerali di Gian Franco Terenzi.

Ieri sera alle 20 in piazza Bertoldi a Serravalle la recita del rosario per ricordare il consigliere Gian Franco Terenzi, morto lo scorso 20 maggio in un incidente davanti alla propria azienda. Tante le persone intervenute che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia. L'ultimo saluto, sempre in piazza a Serravalle, è tramesso in diretta sulla pagina Facebook di San Marino Rtv.

Clicca per accedere alla diretta Facebook

I più letti della settimana: