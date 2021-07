Direttivo Csdl convocato per lunedì 12: fra i temi in agenda l'esame della bozza di documento di base per il 20° Congresso

Nella mattinata di lunedì 12 luglio, torna a riunirsi il Consiglio Direttivo CSdL. Fra i temi in agenda, l'esame della bozza di documento di base per il 20° Congresso e del regolamento Congressuale, il punto sugli adempimenti organizzativi dell'assise congressuale, in programma i prossimi 11 e 12 novembre, l'incontro del 7 luglio sulla riforma pensionistica e la situazione generale del paese.

