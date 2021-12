ROMA Diritti dei minori, in aprile il Consiglio d'Europa rilancia dall'Italia le sue priorità La sammarinese Sylvie Bollini nella Capitale per iniziare a gettare le basi del convegno internazionale

A Roma si gettano le basi per un prossimo convegno internazionale sulla tutela dei diritti dei minori, e da Strasburgo è arrivata la sammarinese Sylvie Bollini che collabora con l'Italia. Da Strasburgo a Roma, in pieno periodo natalizio, per programmare un'importante assise della Divisione diritti dell'infanzia del Consiglio d'Europa. Perché proprio in Italia? Sylvie Bollini ricopre questo prestigioso incarico dalla scorsa estate, dopo la carriera nella Segreteria di Stato agli Affari Esteri. Nel 2016 la Divisione ha indicato la propria strategia pluriennale dandosi delle priorità, che ora bisogna rilanciare, alla luce di quanto accaduto negli ultimi due tragici anni di pandemia.

Nel video l'intervista a Sylvie Bollini, Programme Advisor Consiglio d'Europa

