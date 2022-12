GIORNATA INTERNAZIONALE Diritti Disabilità: al Concordia parlano i 'caregiver'

Nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, al Concordia di San Marino, la commissione Csd Onu ha organizzato un convegno che ha messo al centro una riflessione sul ruolo del 'caregiver' e dell'assistente personale e sulle proposte per rispondere alle esigenze di vita indipendente. Una occasione per fare rete insieme ad associazioni, politica, sindacato, genitori e formatori, Dopo il saluto delle autorità le testimonianze di chi vive a stretto contatto con le persone con disabilità. Per cogliere e prevenire bisogni, e superare - insieme - gli ostacoli. Ma sentiamo il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta proprio sulla figura del caregiver.

