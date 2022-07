Diritti e famiglia: a Serravalle l'evento per riflettere "sulla bellezza della vita"

Al Parco Laiala di Serravalle un evento dedicato alla difesa della vita e alle famiglie. “La vita è una festa” il titolo della serata curata dalle associazioni Uno di noi, Accoglienza della Vita, Papa Giovanni XXIII e Centro Sociale Sant'Andrea. Dibattiti, proiezioni e momenti per riflettere, spiegano gli organizzatori, sulla bellezza della nostra esistenza, sullo stare insieme e sul superamento di situazioni difficili attraverso la vicinanza e la solidarietà. Si tratta della seconda edizione dell'evento che, quest'anno, cade nei giorni in cui la politica sta affrontando la questione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. In Commissione Sanità riprenderà, infatti, l’esame dell’articolato del pdl. Tematica affrontata anche durante la serata: l'associazione Uno di rappresentava il comitato contrario al referendum sull'aborto.

