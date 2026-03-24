L'INIZIATIVA Diritti LGBT+, dall'Associazione 121 tre Istanze d'Arengo "per cambiare San Marino" Già raccolte circa 250 firme: tra le richieste il riconoscimento legale degli atti di nascita registrati all'estero dei figli di coppie omogenitoriali

"Un’occasione concreta per fare un passo avanti verso una San Marino più giusta e più inclusiva". Con queste parole l’Associazione 121 - organizzazione per la tutela delle persone LGBT+ nella Repubblica – descrive le tre Istanze di Arengo in tema di diritti che presenterà alla Reggenza domenica 5 aprile.

La prima punta a introdurre la possibilità, per chi ha intrapreso un percorso di transizione di genere, di vedere riconosciuto il cambiamento di sesso anche sui documenti ufficiali. Le altre due invece riguardano i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, compreso quello al riconoscimento legale degli atti di nascita registrati all’estero. “Queste istanze che noi presentiamo vengono dopo un confronto che abbiamo avuto con alcuni nostri soci e anche non soci, che ci hanno portato le loro esperienze di discriminazione e di problemi proprio relativi al pratico”, spiega Luca Sacanna, presidente di Associazione 121.

I cittadini sammarinesi maggiorenni che vogliono sottoscrivere le istanze possono farlo negli esercizi commerciali indicati da Associazione 121 sul proprio sito internet. “Ogni firma è un passo verso l’uguaglianza”, afferma l’associazione. “La società è molto più avanti della politica e questo è testimoniato dal fatto che quando abbiamo pubblicato sui nostri social l’idea di presentare queste Istanze d’Arengo abbiamo avuto tantissime adesioni. Siamo partiti molto silenziosamente, però le firme si stanno raccogliendo da sole. In pochi giorni siamo arrivati circa a 250 firme”, racconta Sacanna.

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