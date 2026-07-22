Diritti LGBTQIA+, San Marino scala la mappa europea. Ora nuove sfide per completare il percorso

Un'Europa unita dai trattati, ma ancora profondamente divisa quando si parla di diritti civili. È il filo conduttore dell'incontro, nell'ambito della Pride Week, promosso da Arcigay e Associazione 121 di San Marino, che per il secondo anno prenderà parte al Rimini Summer Pride con un proprio carro alla parata del 25 luglio.

"La geografia dei diritti è anche una questione geopolitica", sottolinea il presidente di Arcigay Rimini, Marco Tonti. Se in passato molti Paesi europei hanno riconosciuto nuovi diritti e maggiori tutele, oggi - osserva - l'avanzata di movimenti sovranisti e antiliberali rischia di rallentare questo percorso, rendendo la mobilitazione del Pride ancora più cruciale. Concetto condiviso anche dall'assessore comunale Francesco Bragagni, che rimarca la necessità di contrastare ogni arretramento sul fronte dei diritti e si congratula con l'Associazione 121 per il lavoro svolto.

Proprio l'associazione sammarinese porta al centro del dibattito la situazione del Titano. Il presidente Luca Sacanna ripercorre battaglie e obiettivi ancora da raggiungere. A fotografare il livello di tutela in 49 Paesi è la Rainbow Europe Map di ILGA-Europe. La Spagna è prima, la Russia ultima. San Marino si colloca al 34° posto, davanti all'Italia, 36esima. Risultato che testimonia i progressi compiuti, ma anche il cammino ancora da percorrere.

“San Marino quest'anno ha guadagnato 8 punti in classifica scalando quella che è la posizione dell'Italia e affermandosi come paese in crescita per quanto riguarda i diritti della comunità, grazie in particolare al lavoro fatto dall'associazione 121 in collaborazione con la Segreteria agli Interni”, commenta Alice Casadei Menghi, sottolineando la riconferma delle normative che garantiscono e tutelano le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

In cima alle priorità restano però il riconoscimento dell'identità di genere sui documenti e le tutele per le famiglie omogenitoriali, la cui Istanza d'Arengo ha già raccolto oltre 400 firme. "I tempi sono maturi" afferma Sacanna. La società civile è pronta, ora la sfida passa alla politica. Perché la mappa dei diritti si muove con il coraggio delle leggi e di una comunità che sceglie di riconoscersi più libera e inclusiva.







