ATTIVISMO LGBT+ Diritti senza confini: a Domagnano le testimonianze da Cipro e Kosovo L'incontro promosso dall'Associazione 121 e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura

L'attivismo per i diritti civili come strumento per creare unità in realtà segnate da profonde divisioni politiche e sociali. Questo il tema dell’incontro ‘Diritti senza confini’ - promosso dall’Associazione 121 e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura - che si è tenuto mercoledì sera alla Sala Montelupo di Domagnano. In videocollegamento con San Marino, associazioni per la tutela dei diritti LGBT+ da Cipro e Kosovo hanno raccontato come, in questi luoghi, realtà nate in contesti profondamente diversi si sono unite per i diritti, superando barriere etniche, politiche e culturali. Le loro storie, spiega Associazione 121 in una nota, “sono esempi concreti di come la collaborazione e la solidarietà possano generare cambiamento anche nei contesti più frammentati”. L’esperienza di “chi ha scelto l’unità come strumento di trasformazione”, auspica l’associazione, può fornire ispirazione e spunti di riflessione per il mondo dell’attivismo, per costruire legami e dialogo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: