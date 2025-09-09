CORTE DI CASSAZIONE Diritti umani, il Segretario di Stato Canti consegna un riconoscimento a Roma Quarta edizione per il Premio De Sanctis, in ottobre una iniziativa anche in Repubblica

A Roma la quarta edizione per il Premio De Sanctis per i diritti umani: tra i premianti, anche il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti. Alla presenza di quattro ministri del governo Meloni, nell'Aula Magna della Corte di Cassazione, presente Margherita Cassano, Prima presidente della Corte Suprema di Cassazione, quarta edizione del Premio De Sanctis per i diritti umani, che valorizza le figure che con la loro attività contribuiscono e si impegnano per garantire diritti fondamentali e pari opportunità a tutti i membri della collettività. Tra i premianti, il Segretario di Stato Stefano Canti, per l'occasione accompagnato dal segretario della Democrazia Cristiana Gian Carlo Venturini, e che ha consegnato le onorificenze a Francesca Tricarico, per aver ideato e realizzato un progetto di formazione, inclusione ed educazione alla legalità mediante il teatro all'interno del carcere, dal titolo “Le donne del Muro Alto”. Tante le personalità intervenute, dai ministri Pichetto Fratin, Nordio, Piantedosi e Urso, al presidente della Campania Vincenzo De Luca, al presidente del Cnel Renato Brunetta, al senatore di Forza Italia Claudio Lotito, fino alla giornalista Francesca Mannocchi che ha tenuto una lectio magistralis sui diritti umani. La Fondazione De Sanctis, nata nel 2007, si ritroverà dunque a San Marino per una iniziativa sulla legalità nel prossimo mese di ottobre.

Nel video le interviste a Francesca Tricarico, regista, e a Stefano Canti, Segretario di Stato alla Giustizia

