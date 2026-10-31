CONSIGLIO D'EUROPA Diritti umani, l'ECRI richiama San Marino: "solo parzialmente attuata" la raccomandazione sull'organismo indipendente Il Consiglio d'Europa riconosce i progressi compiuti, ma resta incompleto il percorso verso un organismo indipendente per l'uguaglianza. Attiva-Mente chiede chiarezza sui tempi per l'istituzione del Garante dei Diritti Umani.

Passi avanti nella tutela dei diritti, ma resta ancora incompleto il percorso verso l'istituzione di un organismo indipendente per l'uguaglianza. È quanto emerge dalle conclusioni pubblicate il 30 ottobre dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa, che ha esaminato lo stato di attuazione delle raccomandazioni rivolte alla Repubblica di San Marino.

Nel documento, adottato il 2 luglio scorso, l'ECRI riconosce gli sforzi delle autorità sammarinesi, ma giudica "parzialmente attuata" la raccomandazione relativa alla creazione di un organismo indipendente, dotato di autonomia, risorse adeguate e competenze effettive per contrastare razzismo, intolleranza e discriminazioni. La Commissione prende atto del lavoro avviato negli ultimi anni, compresa l'attivazione dell'Ufficio di Segreteria Tecnico-Amministrativa per le Pari Opportunità, la Bioetica e l'Inclusione Sociale. Attenzione anche al progetto per l'istituzione del Garante Nazionale dei Diritti Umani, il cui testo, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità sammarinesi, risultava prossimo alla definizione.

Positivo, invece, il giudizio sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole: l'ECRI considera pienamente attuata la relativa raccomandazione, riconoscendo l'efficacia delle misure introdotte.

Il documento riporta al centro del dibattito il tema dei tempi di attuazione delle riforme. A sollevare la questione è Attiva-Mente, che in un comunicato ripercorre tre Istanze d'Arengo approvate all'unanimità dal Consiglio Grande e Generale: quella del 2021 contro l'odio e le discriminazioni, quella del 2024 per l'istituzione del Garante dei Diritti Umani e quella del febbraio 2026 per una normativa contro le discriminazioni basate sulla disabilità. L'associazione ricorda che il Programma Economico 2026 prevedeva la conclusione dell'iter per il Garante già nei primi mesi dell'anno e chiede di conoscere lo stato del progetto, i tempi di presentazione e le competenze che saranno attribuite alla nuova figura.

Attiva-Mente sollecita inoltre chiarimenti sulla legge quadro contro le discriminazioni, attualmente allo studio del Dipartimento Affari Europei nell'ambito dell'adeguamento all'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. "Tra una risposta formale e la sua effettiva attuazione c'è un percorso del quale i cittadini dovrebbero poter conoscere gli sviluppi, le eventuali difficoltà e i tempi previsti", sottolinea l'associazione, ribadendo la necessità di coinvolgere concretamente la società civile e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.



[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: