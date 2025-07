Diritto all'oblio, Mularoni: "Rafforziamo le misure contro ogni discriminazione"

Togliere il tumore dal corpo e dalla mente. Lasciarsi alle spalle la malattia è una grande sfida e San Marino compie un ulteriore passo in avanti per garantire piena tutela ai cittadini guariti, rafforzando le misure contro ogni forma di discriminazione. Perché dimenticare è un diritto.

È stata modificata la legge 194 del 2004, consolidando il diritto all'oblio oncologico. Dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, cinque anni se la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni. Il trattamento si considera concluso in assenza di recidive dalla data dell'ultimo intervento farmacologico, radioterapico o chirurgico. Sono stati introdotti termini più brevi per determinate patologie, ad esempio per un melanoma gli anni scendono a sei, per il tumore al testicolo è sufficiente un anno.

Per l'accesso al lavoro e alla formazione professionale viene esplicitato il divieto di richiedere informazioni sulla pregressa condizione oncologica, sia in fase di preassunzione sia durante l'apporto di lavoro in fase di formazione, includendo anche le procedure concorsuali che provvedono a certamenti psicofisici. La persona che ha avuto un tumore da cui guarita nel momento in cui chiede un prestito, un mutuo o vuole sottoscrivere una polizia assicurativa non deve dichiarare la pregressa patologia e questa non deve essere un elemento né di indagine né di investigazione. Viene precisato che ogni informazione, anche se pervenuta, non avrà rilevanza nella valutazione del rischio della solvibilità. Lo stesso principio che tutela la persona nell'ambito finanziario e assicurativo vale anche per le adozioni.

"Rafforziamo le misure contro ogni discriminazione, pari trattamento, diritto alla riservatezza - commenta il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - assicurando una disciplina chiara e coerente che conferisce piena certezza giuridica ai soggetti coinvolti nel rispetto della dignità e diritti fondamentali della persona".

Il decreto delinea anche la procedura per ottenere il certificato rilasciato dal luogo cure primarie o pediatria entro 15 giorni dalla richiesta. Viene oltre dettagliato il ruolo del Comitato Samarinese di Bioetica come garante per la tutela di questi diritti, con la possibilità di avvalersi della consulenza del personale medico e di segnalare le violazioni all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.