Diritto all'oblio oncologico: l'Aos pronta a presentare un progetto di iniziativa popolare

Dopo il superamento di un tumore, spesso la sfida non è finita: i cancer survivors si trovano a lottare con limitazioni e discriminazioni sociali. E questo nei contratti per i servizi bancari, finanziari e assicurativi; per adozioni e accesso al lavoro, tramite concorsi pubblici o privati. Per questo l'Unione europea ha chiesto agli Stati membri di normare l'oblio oncologico entro il 2025. In Italia una legge apposita è arrivata a dicembre 2023: ora le persone guarite da una patologia oncologica hanno il diritto di non fornire informazioni, né subire indagini sulla propria condizione sanitaria pregressa, qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo della malattia, senza ricadute. Salvo il dimezzarsi di tale periodo nel caso la malattia sia insorta prima dei 21 anni.

Anche San Marino, che va verso l'associazione all'Ue, si mobilita: già da mesi il Comitato di Bioetica ha presentato un documento dedicato. Ora l'Associazione oncologica sammarinese arriva a un gesto concreto: preparare un progetto di legge di iniziativa popolare sul “Diritto all'oblio oncologico”. Per presentarla servono 90 firme, ma dopo pochi giorni ne sono state già raccolte più di 200. "Ci fa piacere vedere che la maggior parte della gente che viene a firmare è giovane - Maria Grazia Angeli, presidente dell'Aos -. È un problema molto sentito, forse perché anche a San Marino abbiamo già diversi pazienti guariti che non riescono ad accedere a mutui, prestiti e adozioni. A breve presenteremo la proposta di legge e ci auguriamo che venga accolta e promulgata il prima possibile".

La raccolta firme – aperta per legge solo ai cittadini sammarinesi – prosegue ancora alla sede dell'Aos, in via Ca dei Lunghi, dove è disponibile anche il testo del pdl. L'obiettivo infatti è raccoglierne il più possibile per rendere la proposta ampiamente rappresentativa.

Nel video l'intervista a Maria Grazia Angeli, presidente dell'Associazione oncologica sammarinese

