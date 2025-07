VERSO LA LEGGE “Diritto alla cittadinanza nella prospettiva europea”: la tavola rotonda del Comites

Tema caldo e attuale a San Marino la doppia cittadinanza per i naturalizzati, che al momento devono rinunciare a quella d'origine. Da tempo sul tavolo della politica, a seguito di anni di confronti e discussioni. Lo stato dell'arte è il seguente: l'Istanza d'Arengo targata Comites è stata accolta nel 2023, ha superato la prima lettura in Consiglio e ora, prima di andare in seconda lettura, si è deciso per un passaggio in Commissione Affari Istituzionali.

"Restiamo abbastanza favorevoli e abbastanza fiduciosi a un buon esito dell'iter della riforma della legge sulla cittadinanza - commenta Alessandro Amadei, presidente del Comites San Marino -. Noi auspichiamo che quanto meno entro la fine della legislatura la questione venga risolta".

Un confronto tecnico – privo di condizionamenti ideologici, assicurano – viene allora organizzato dal Comites. Per Michele Chiaruzzi, Università di San Marino, ha più senso parlare non di doppia, ma di tripla cittadinanza, vista la conclusione dei negoziati per l'Accordo di associazione con l'Ue: sammarinese, italiana ed europea, dal momento che si vota anche per gli organismi sovranazionali. La prospettiva? Parificare i diritti.

“La questione della doppia cittadinanza dovrebbe essere considerata un adeguamento alla Comunità europea – sostiene Ivan Foschi, già segretario alla Giustizia -, si tratta di non dover tagliare i legami con le proprie radici”. Sul presunto conflitto di interessi che ne deriverebbe – sollevato dalla fazione contraria alla legge – fa notare: “Lo stesso dovrebbe allora valere per chi nasce con due cittadinanze. Ma non vogliamo fare battaglie di retroguardia, piuttosto stare al passo con i tempi”.

Gianluigi Macina, direttivo di Rete, ricorda come il suo partito avesse inserito il tema nel programma elettorale. “Quello che conta per noi – afferma – è il legame con il territorio, specialmente se quest'ultimo è piccolo. Anche il Consiglio d'Europa chiese a San Marino maggiore flessibilità in tema di doppia cittadinanza”.

Da Roma una novità, introdotta dalla legge 74/2025, riguarda gli ex cittadini italiani: chi ha rinunciato o perso la cittadinanza prima del 16 agosto 1992 può ora riottenerla entro fine 2027, ma solo se nato in Italia o se vi ha risieduto per almeno due anni consecutivi. Tuttavia, il riacquisto non si estende automaticamente ai figli.

"La riforma italiana - conclude Amadei - va di pari passo con quella sammarinese. Un'apertura come c'è stata con la normativa italiana, noi la auspichiamo anche a San Marino".





Nel video l'intervista ad Alessandro Amadei, presidente del Comites San Marino

