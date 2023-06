GIORNALISMO Diritto di cronaca o quello all'oblio, il delicato bilanciamento in un web che non dimentica Un tema delicato ed attuale al centro del corso di formazione organizzato da Ordine dei Giornalisti e Consulta per l'Informazione

Quello di cronaca, quello all’oblio: il bilanciamento tra due diritti in un web che non dimentica al centro del corso di formazione organizzato da Consulta e Ordine dei Giornalisti, presso il San Marino Outlet Experience. Un nodo delicato, che trova una nuova dimensione nella legge ‘Diritto dell’Informazione e dei Media’, normativa fresca di approvazione, “ struttura legislativa – spiega nell'occasione il Segretario Lonfernini – da cui ripartire”. Un' occasione per approfondire il perimetro normativo, dal costrutto del nuovo regolamento europeo alla legge sammarinese sulla tutela dei dati personali, la 171 del 2018, per dare strumenti fondamentali in scelte delicate, per le quali una ricetta univoca non c'è. A fare la differenza, sempre, la qualità dell'informazione. Forte in questo senso il richiamo del direttore della sede Rai dell'Emilia Romagna, Stefano Tura.

Nel video l'intervista a: Roberto Chiesa, Presidente Consulta per l'Informazione Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Informazione, Andrea Cenni Senior Risk Consultant presso Protendo Soc.Coop, Moreno Maresi, avvocato e Stefano Tura, direttore sede RAI Emilia Romagna.

