Disabilità, 20 anni dalla Convenzione Onu: Commissione Csd ricevuta dalla Reggenza

Ventesimo anniversario dall’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità: alla presenza delle associazioni impegnate nel settore, delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo sociale, la Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione (Csd Onu) è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. L’udienza, aperta dal saluto del governo per il tramite del segretario Stefano Canti, è stata un momento di riflessione sul percorso compiuto dalla Repubblica di San Marino dal 2008 ad oggi, ma soprattutto un'occasione per presentare la visione che accompagnerà il Paese nei prossimi anni: passare dall'attuazione dei singoli diritti alla costruzione del Progetto di Vita di ogni persona con disabilità.

“Abbiamo assistito a progressi normativi, a una maggiore sensibilità sociale e all’abbattimento di molti ostacoli. Tuttavia, la Reggenza è ben consapevole che il traguardo della piena inclusione e della totale accessibilità non è ancora pienamente raggiunto”, hanno detto i capi di Stato. “Una società è davvero democratica e progredita solo quando non lascia indietro nessuno e quando sa valorizzare la diversità come un arricchimento. La Repubblica di San Marino proseguirà il cammino, portando avanti ogni singolo giorno la fiamma dell’inclusione”. Consegnata dalle associazioni anche una proposta per l'istituzione di un Tavolo permanente di confronto, finalizzato a promuovere una sempre maggiore collaborazione tra istituzioni e società civile nella definizione delle future politiche sulla disabilità.

Le celebrazioni sono poi proseguite in serata alla sala Little Tony, con un incontro pubblico dedicato allo sport, all'inclusione e alla libertà di costruire il proprio futuro. Ospite d’eccezione il velista Andrea Stella fondatore del progetto internazionale WOW – Wheels on Waves, che ha presentato il lungometraggio Le Onde della Vita, sulla sua storia personale e il suo messaggio di coraggio, accessibilità e partecipazione. In questi giorni il catamarano ‘Lo spirito di Stella’, il primo al mondo completamente accessibile, è ospitato a Marina di Rimini nell’ambito del progetto ‘WoW 2026 - La Forza del Mare’: domenica mattina ci saliranno a bordo, diventando velisti per un giorno, i ragazzi di Special Olympics San Marino.







