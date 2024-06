AUTODETERMINAZIONE Disabilità a San Marino: CSD ONU punta alla creazione di un Polo per le Pari Opportunità Riflessioni su criticità e potenzialità dell'attuale normativa

Disabilità a San Marino: CSD ONU punta alla creazione di un Polo per le Pari Opportunità.

La CSD ONU fa il punto della vasta attività portata avanti negli anni per “il riconoscimento di identità e diritti, e per rendere ogni disabile autonomo nel manifestare limiti o talenti, eccessi o abilità, logica e paradosso” - come da mandato ottenuto dalla Legge Quadro del 2015 -, ma la commissione lamenta al contempo la poca visibilità e a volte inefficacia. Di qui la richiesta di una revisione più funzionale della normativa.

“San Marino obiettivamente offre molti servizi e risorse, - osserva - ma tutta l’organizzazione vive, salvo interessanti e sporadici tentativi di innovazione, sostanzialmente su un impianto degli anni ’70”. “L'auspicio – conclude - è la creazione di un vero Polo per le Pari Opportunità al fine, anche lontani da campagne elettorali, di trasformare profondamente la cultura e l’assetto di questo Paese in materia di disabilità”.

