Disabilità: all'Aeroclub una cena a sostegno della vita indipendente

All'Aeroclub San Marino cena sotto le stelle con ricco buffet a cura della Fondazione Centro Anch'io. Un modo per fare conoscere la realtà che da anni promuove a San Marino un progetto di vita indipendente per ragazzi con disabilità.

Ieri sera i protagonisti sono stati loro, insieme a chi ha scelto di esserci contribuendo così a sostenere il progetto "Chiavi di Casa" per la realizzazione di una nuova struttura residenziale adeguata e protetta, in località Cailungo, appositamente dedicata a ragazzi con disabilità intellettive.