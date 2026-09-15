TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:56 Usl, Ricardo Daniel Ceccoli nuovo segretario federazione Servizi e Commercio 17:20 Legge sulla famiglia, tutte le misure: dal bonus bebè al caregiver familiare 15:36 Gradimento all'unanimità per il nuovo Rettore dell'Università Paolo Pascucci 13:25 Nuovo infortunio alla MyO di Poggio Torriana: tecnico ustionato durante la manutenzione 13:22 Accordo UE, dopo la firma percorsi diversi per San Marino e Andorra 12:41 Fatturazione elettronica: pubblicata la documentazione normativa e tecnica 12:05 In aula le istanze Lgbt+ dell'Associazione 121 10:52 Tropical Coriano, Guiducci: "Se i sammarinesi giocano è perché se lo meritano, abbiamo scelto bene" 10:42 Bellaria, cocaina nascosta nella scarpiera e sotto una tegola: arrestato un 50enne
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Disabilità, Attiva-Mente presenta Istanza d'Arengo su monitoraggio Convenzione Onu

L’obiettivo è permettere valutazioni autonome, anche diverse da quelle dello Stato, e rendere pubbliche eventuali criticità nell’applicazione della Convenzione

di Maria Letizia Camparsi
15 set 2026

È l’ultima delle sei Istanze d’Arengo promosse in questa tornata dall'associazione Attiva-Mente e punta al cuore del sistema di tutela dei diritti delle persone con disabilità: come viene monitorata l’attuazione della relativa Convenzione ONU a San Marino. L’associazione chiede una riforma dell’articolo 5 della legge del 2015, perché sia garantita una reale indipendenza del meccanismo di controllo, distinta dalle funzioni di attuazione e coordinamento affidate alle istituzioni. Il principio richiamato è quello del “Nulla su di noi senza di noi” - la Convenzione Onu fa scuola su diversi principi come questo ed è base e ispirazione per associazioni come Attiva-Mente -: le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano devono partecipare pienamente al monitoraggio, ma partecipazione e indipendenza devono essere entrambe garantite.

L’obiettivo è permettere valutazioni autonome, anche diverse da quelle dello Stato, e rendere pubbliche eventuali criticità nell’applicazione della Convenzione. In questi mesi Attiva-Mente aveva già promosso altre cinque Istanze, dedicate al progetto “San Marino per tutti” - ovvero turismo accessibile -, alla capacità giuridica, alla riforma del sistema di accertamento della disabilità, alla sicurezza nelle emergenze e agli ausili sportivi. Tutte saranno presentate alla Reggenza nella prossima tornata, il 4 ottobre, prima domenica dopo l’insediamento dei nuovi Capi di Stato.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità