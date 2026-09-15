DIRITTI Disabilità, Attiva-Mente presenta Istanza d'Arengo su monitoraggio Convenzione Onu L’obiettivo è permettere valutazioni autonome, anche diverse da quelle dello Stato, e rendere pubbliche eventuali criticità nell’applicazione della Convenzione

È l’ultima delle sei Istanze d’Arengo promosse in questa tornata dall'associazione Attiva-Mente e punta al cuore del sistema di tutela dei diritti delle persone con disabilità: come viene monitorata l’attuazione della relativa Convenzione ONU a San Marino. L’associazione chiede una riforma dell’articolo 5 della legge del 2015, perché sia garantita una reale indipendenza del meccanismo di controllo, distinta dalle funzioni di attuazione e coordinamento affidate alle istituzioni. Il principio richiamato è quello del “Nulla su di noi senza di noi” - la Convenzione Onu fa scuola su diversi principi come questo ed è base e ispirazione per associazioni come Attiva-Mente -: le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano devono partecipare pienamente al monitoraggio, ma partecipazione e indipendenza devono essere entrambe garantite.

L’obiettivo è permettere valutazioni autonome, anche diverse da quelle dello Stato, e rendere pubbliche eventuali criticità nell’applicazione della Convenzione. In questi mesi Attiva-Mente aveva già promosso altre cinque Istanze, dedicate al progetto “San Marino per tutti” - ovvero turismo accessibile -, alla capacità giuridica, alla riforma del sistema di accertamento della disabilità, alla sicurezza nelle emergenze e agli ausili sportivi. Tutte saranno presentate alla Reggenza nella prossima tornata, il 4 ottobre, prima domenica dopo l’insediamento dei nuovi Capi di Stato.

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