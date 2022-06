Disabilità in pandemia: i dati di San Marino in una ricerca internazionale Il Titano inserito nella ricerca curata dalla Fonos e Disabled People’s International (DPI) Italia, con il finanziamento della Fondazione Cariplo.

Persone disabili invisibili durante la crisi sanitaria dovuta al Covid. E' questo quello che emerge dalla ricerca promossa dalla Fondazione Orizzonti Sereni Onlus (FONOS) e dall’organizzazione Disabled Peoples' International Italia, con il finanziamento della Fondazione Cariplo.

Il report che ha coinvolto Italia, Canada e Francia si è concentrato in particolare sul primo anno della pandemia da Covid-19 - da marzo 2020 al marzo 2021 - cercando di cogliere gli elementi essenziali di come le persone con disabilità di tutte le età non abbiano avuto una eguale attenzione e protezione. La ricerca ha spaziato dagli elementi diretti, analizzati sulla base dei dati generali forniti dalle regioni italiane, anche con il supporto dell’ISTAT, e da elementi emersi da altre istituzioni pubbliche e private. Sono stati utilizzati articoli giornalistici specializzati ed è stata attivata una attività di ricerca sul campo attraverso un questionario on line che ha raccolto 230 adesioni.

“Il dato italiano è che dei 248.000 studenti con disabilità, una gran parte, non ha potuto usufruire della formazione a distanza, sia perché erano studenti con disabilità intellettive e relazionali sia perchè, dal punto di vista pratico, non venivano usate le piattaforme che consentivano di poter accedere alla formazione a persone sorde o cieche - ha commentato Giampiero Griffo, componente del Comitato Sammarinese di Bioetica - Anche dal punto di vista degli interventi emergenziali il piano pandemico italiano non prevedeva nessun intervento per le persone con disabilità"

Ed in questo contesto di rilievo scientifico, si inserisce anche la Repubblica di San Marino, grazie al lavoro di coordinamento di Giampiero Griffo, componente del Comitato Sammarinese: "Dal punto di vista pratico non ci siamo impegnati ad inserire anche il report che fornirà l’autorità Sammarinese all’interno della probabile pubblicazione che andremo a fare" ha concluso Griffo.

Nel video l'intervista a Giampiero Griffo, componente del Comitato Sammarinese di Bioetica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: