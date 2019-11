Disabilità: inaugurato il nuovo centro diurno pomeridiano in Città, in programma laboratori e progetti

Inaugurato il nuovo centro diurno pomeridiano in Città. Ad aprire al pubblico la struttura è l'Associazione sammarinese disabili ad esordio infantile. Uno spazio per consentire ai ragazzi di realizzare progetti e laboratori con l'obiettivo di sviluppare abilità e autonomie. La sede è stata ristrutturata anche grazie a genitori e volontari e alla donazione di denaro, lo scorso marzo, da parte di un gruppo di tifosi della squadra di calcio della Scozia. In programma laboratori di pittura, musicoterapia e yoga della risata, solo per citarne alcuni, nonché uscite a bordo di un pulmino donato all'associazione.