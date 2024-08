Disabilità, l'attualità del messaggio di Giuseppe Garibaldi nell'evento organizzato da Attiva-Mente Il giornalista Sani presenta il libro "“Garibaldi Giuseppe. Disabile e arruolato”; a margine tavola rotonda sulla responsabilità del linguaggio nell' informazione

Nel giorno in cui San Marino celebra lo "scampo" garibaldino, l'Associazione Attivamente - vent’anni di impegno sociale tondi tondi -, propone una riflessione su sulla disabilità dell'eroe dei due mondi, pagina di storia poco conosciuta al centro del libro “Garibaldi Giuseppe. Disabile e arruolato”, presentato nell'occasione.

L'elaborazione della disabilità di Garibaldi, che l'eroe dei due mondi non nascose mai, nei testi di Lorenzo Sani, recente vincitore del Premio Miglior Giornalista per il Sociale 2024 (la veste grafica è stata curata dal campione di Basket Nino Pellacani) riconsegna alla storia un messaggio umano attualissimo emerso nel corso di una serata molto partecipata. Lorenzo Sani ha anche curato una guida per comunicare la disabilità, scaricabile dal sito dell'Ordine. Individuare la chiave per una informazione corretta al centro di un confronto con esperti della comunicazione; affinché strumenti linguistici, temi e toni partendo dagli indirizzi Onu passino da un modello che guarda ai bisogni della disabilità ad uno che ne riconosca i diritti.

Nel video l'intervista a Mirco Tomassoni, Attivamente e Lorenzo Sani, giornalista

