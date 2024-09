Disabilità, sport e volontariato: entra nel vivo "Tuttavia...che spettacolo"

Nel servizio l'intervista a Laura Viola (Attiva-Mente)

I Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni hanno aperto la giornata centrale di “Tuttavia...che spettacolo”. L'evento, organizzato dall'Associazione Attiva-Mente in collaborazione con Batticinque, San Marino for the Children e Acquabike San Marino arriva alla quarta edizione. Nella giornata in programma dibattiti, spettacoli didattici ed eventi sportivi nel segno del Disability Pride.

"È la vera festa dello sport, dell'inclusione, perché dà la possibilità a tutti di essere uguali - afferma Laura Viola, Attiva-Mente -permette anche ad un ragazzino o ad un adulto disabile di salire su una moto, di salire su un go kart e di fare le attività sportive che vedremo in questi due giorni di evento. È una cosa bellissima, è il quarto anno che la ripetiamo e speriamo che prosegua anche negli anni successivi".

Importanza dell'appuntamento rimarcata anche dalle istituzioni. Altro obbiettivo su cui da tempo ci battiamo, aggiunge Laura Viola, è la presenza di atleti sammarinesi alle prossime Paralimpiadi.

Nel servizio l'intervista a Laura Viola (Attiva-Mente)