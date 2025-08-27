Disabilità, "The power of love": a settembre al via il progetto psicoeducativo per esplorare l'affettività L'iniziativa realizzata da Lovelife su incarico della Commissione Csd Onu si rivolge anche ai caregiver e ai professionisti del settore

Otto incontri, otto momenti di gioco, lezioni, laboratori e nuove sfide da affrontare. Quattro mesi da settembre a dicembre per intraprendere un viaggio alla scoperta di emozioni. Tre gruppi di persone con disabilità, assistenti e professionisti del settore. E una grande festa conclusiva per raccogliere i frutti del percorso e condividere i risultati. Il progetto "The power of love", realizzato da Lovelife su incarico della Commissione sammarinese per l'attuazione della convenzione Onu, promuove l'affettività anche per la tutela delle persone con disabilità. "Il nostro obiettivo è ottenere relazioni più congrue, più corrette - ha detto Patrizia Gallo, Presidente Commissione Csd Onu - per tutte le persone con e senza disabilità. Ma soprattutto l'autonomia per prevenire soprattutto la violenza di genere sia sulle donne che sugli uomini con disabilità, che purtroppo è un problema sentito".

L'iniziativa è sostenuta anche dal Congresso di Stato e dall'università di San Marino. "Questo tema dell'affettività è un tema che ancora non è stato affrontato a fondo. Ce l'ha proposto la Commissione Onu - ha spiegato Luigi Guerra, Prorettore Università di San Marino - e noi siamo ben contenti di partecipare a una cosa che crediamo sia sperimentale. Poi vediamo cos'altro potremmo fare con la massima attenzione scientifica per costruire un futuro migliore per le persone con disabilità di San Marino e non".

Nel servizio le interviste a Patrizia Gallo, Presidente Commissione Csd Onu e Luigi Guerra, Prorettore Università di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: