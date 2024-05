Disability pride, Attiva-mente: maglie e zaini in vendita per sostenere la Fondazione Centro Anch'io

Nel video le interviste a Mirko Tomassoni, presidente Attiva-mente, e Milva Ceccoli, presidente Fondazione Centro anch’io

L'orgoglio di essere uguali nella diversità. Il Disability pride nasce negli Usa nel 1990, quando venne vietata per legge ogni forma di discriminazione verso i disabili, e si diffonde in tutto il mondo. Il principio su cui si basa è la rielaborazione dei pregiudizi negativi, una reazione contrapposta all'autocommiserazione e al senso di vergogna.

Le persone con disabilità sono più consapevoli dei loro diritti e la manifestazione è diventata un simbolo di resistenza e speranza, organizzata in diverse città italiane ed europee. E un giorno, forse, anche a San Marino. Sul Titano l'associazione Attiva-mente intanto ha già preparato logo e slogan personalizzati e li ha stampati su zaini e magliette, per diffondere rispetto e sensibilizzazione. La loro vendita, al momento tramite i social della no profit, sosterrà la Fondazione Centro Anch'io e le sue attività.

"Le persone con disabilità e le loro famiglie non accettano più di essere chiamate poverine e sfortunate - spiega Mirko Tomassoni, presidente Attiva-mente -. Attraverso questa iniziativa vorremmo supportare questo nuovo atteggiamento, ovvero la consapevolezza dei propri diritti".

I temi del Disability pride – e i gadget – saranno presenti a “Tuttavia... che spettacolo!”, a settembre. Nell'evento si inserisce anche l'iniziativa “Volontariato in fiera”: occasione per parlare delle criticità che, come sappiamo, pesano sulle no profit sanitarie sammarinesi.

Si parlerà di valori, crescita personale: uno stimolo per i giovani ad abbracciare il mondo del volontariato, sempre più in crisi. "Chiediamo allo Stato un aiuto economico - commenta Milva Ceccoli, presidente Fondazione Centro anch’io -, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. La Fondazione esiste da 12 anni e da sempre si sta facendo forza da sola".

Nel video le interviste a Mirko Tomassoni, presidente Attiva-mente, e Milva Ceccoli, presidente Fondazione Centro anch’io