CORIANO Disagi alle Poste, attese e file continue. L'amministrazione chiede soluzioni veloci

Disagi alle Poste, attese e file continue. L'amministrazione chiede soluzioni veloci.

Le file all’ufficio di Cerasolo Ausa sono continue e, alle richieste dei residenti, si aggiunge tutto il traffico postale che riguarda la Comunità di San Patrignano, senza considerare i sammarinesi che hanno aperto conti Banco Posta. Per questo l'amministrazione di Coriano ha chiesto a Poste italiane di intervenire. "Prendiamo atto - scrive il Comune - che il 12 dicembre è arrivato un addetto allo sportello; valuteremo anche noi nei prossimi giorni se questo basterà a migliorare il servizio ai cittadini in modo sensibile o meno. Per lo sportello di Coriano nulla di più è stato fatto, mentre Poste Italiane afferma di aver potenziato l’ufficio con una unità sin da ottobre; peccato che gli utenti non se ne siano accorti! Visto che si dedica esclusivamente all’ufficio di consulenza".

Sono solo due gli sportelli operanti mentre si accumulano le scadenze del periodo e l'amministrazione è tornata a segnalare i disagi dei cittadini, chiedendo di potenziare l’ufficio per smaltire il lavoro e mettere almeno i numerini di prenotazione, dal momento che spesso scattano discussioni tra gli utenti in attesa.



I più letti della settimana: