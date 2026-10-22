DISAGIO GIOVANILE Disagio giovanile: contrastarlo con la "comunità educante" L'Associazione Portofranco apre il dibattito per coinvolgere scuola, istituzioni, famiglie

In un'epoca segnata da un profondo smarrimento sociale, dove il disagio giovanile emerge in età sempre più precoce, e le famiglie si scoprono isolate di fronte alla fatica quotidiana della crescita, l'Associazione Portofranco San Marino ha lanciato una sfida a tutta la cittadinanza, e un invito ad una riflessione, attraverso l'incontro pubblico "Nessuno educa da solo - due esperienze di comunità educante".

Di fronte alla tentazione di una rassegnazione generale che rischia di paralizzare società e istituzioni, la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore si è trasformata nel fulcro di un dibattito vitale per il futuro del territorio, e di un confronto tra due percorsi.

Quello di Chiara Frigeni, responsabile del Centro di Formazione Professionale e In-presa di Carate Brianza, che ha rimarcato l'urgenza di una solida alleanza e di una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia; e quello di Beatrice Poggi, che ha raccontato a RTV la sua esperienza come avvocato e Curatrice di minori e Assessora del Comune di Abbiategrasso:

"Noi abbiamo avuto un caso da Abbiategrasso nel 2018 di Baby Gang, un fatto eclatante che è stata una vera e propria ferita nella città di Abbiategrasso, però devo dire che da questa ferita è iniziato un vero e proprio lavoro, e la consapevolezza che ne è derivata è che il Comune da solo, l'istituzione da sola, ma così come la famiglia e la scuola, non hanno quella capacità unica di affrontare un problema così grosso come l'emergenza educativa. Allora abbiamo creato una vera e propria rete che abbiamo chiamato la rete della comunità educante.

Siamo partiti innanzitutto dal mondo degli adulti perché il primo pensiero che noi abbiamo avuto è che se c'è un problema dei giovani di riflesso c'è un problema degli adulti e allora abbiamo detto 'interroghiamoci innanzitutto sul nostro ruolo educativo' perché se un cambiamento nei giovani ci può essere, deve innanzitutto derivare dall'associazione, dalla scuola, dal comune, dall'istituzione, ma anche dal genitore e quindi abbiamo fatto tanti progetti. Da lì subito le associazioni, gli enti hanno iniziato a lavorare insieme."

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