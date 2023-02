Disagio giovanile e dipendenze preadolescenziali: una giornata di formazione a San Marino

Sentiamo Laura Corbelli e Manuela Pasinetti

Alla Sala Montelupo di Domagnano un incontro fortemente voluto per rispondere a un fenomeno cresciuto esponenzialmente: il disagio giovanile. Di pari passo aumentano le nuove forme di dipendenza: non solo droghe sempre diverse, ma anche videogiochi come via di fuga dalla realtà. Una riflessione ampia partita dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino e che ha coinvolto Iss, psicologi, medici e altri operatori della salute mentale, con il patrocinio delle Segreterie competenti e della Commissione Nazionale Libere Professioni. Scavando tra le ragioni che spingono i ragazzi in questo vortice ci si rende conto che la pandemia ha aggravato la situazione, ma l'allarme è stato lanciato dall'Oms già anni prima. "Con la pandemia c'è stato un peggioramento - spiega Laura Corbelli, presidente ordine psicologi San Marino - perché se ho un fattore di fragilità che mi espone o la società è più esposta a questo rischio, gravato dall'isolamento, aumenta il contatto interno con il proprio disagio. Così la facile disponibilità di internet o di droghe viene vista come via di fuga".

Depressione, ansia, pressione di una società che ci vuole sempre più prestanti, ma anche isolamento, situazione familiare instabile: sono tutti fattori correlati ma non per forza causali. E se ascolto e aiuto non arrivano dalla famiglia, un ruolo fondamentale lo ha la scuola. Troppo spesso però si guarda al rendimento, ai voti, e poco al lato umano e psicologico degli studenti: ma come migliorare questa situazione? "Ampliare l'aspetto psicologico, senza etichettare e ghettizzare - risponde Manuela Pasinetti, psicoterapeuta del Centro Tmi di Roma - e magari formare gli insegnanti ad avere una visione psicologica dei ragazzi più ampia sarebbe importante".

Nel video le interviste a Laura Corbelli (Presidente ordine psicologi San Marino) e Manuela Pasinetti (psicoterapeuta Centro Tmi Roma)