LABORATORIO ADOLESCENZA Disagio giovanile e violenze, Tucci: “Almeno, non fingiamoci meravigliati” Giovani sfiduciati, che guardano al futuro come una minaccia, non come un’opportunità. Dopo le violenze di piazza, l'analisi di Laboratorio Adolescenza: “Quando si percepisce di non avere un futuro, di non avere speranze, si esplode”

“Sono anni che, non solo Laboratorio Adolescenza e Istituto di Ricerca IARD - commenta il Presidente, Maurizio Tucci - ma tutti i soggetti che compiono ricerche sugli stili di vita degli adolescenti, lanciano un allarme di questo tipo. Nel senso che i giovani di oggi, a differenza di quello che succedeva negli anni passati, hanno una visione del futuro certamente molto più drammatica e incerta di quella che non avevamo noi. L'adolescenza, tipicamente, dovrebbe essere un'età di speranza, magari anche di speranze velleitarie, ma non certo un'età in cui si pensa che il destino sia uno stare peggio di come si sta adesso e non meglio. Quindi, che bastasse una qualunque miccia per scatenare, non dico la violenza, perché poi la violenza è un effetto collaterale purtroppo sempre presente, ma una protesta, un disagio forte per quello che si sta vivendo, era tutto sommato molto prevedibile. Mi riferisco al primo sabato di manifestazione: le forze dell'ordine erano assolutamente impreparate, un numero esiguo.

Io ho visto le immagini di Milano, erano ridicole; questi poveri quattro poliziotti che potevano fare? E' facile dire che i giovani sono violenti, però ci vuole anche prevenzione - anche repressione dove serve – però, bisogna anche analizzare quello che porta tanti giovani, migliaia di giovani, la maggior parte dei quali non violenti, a scendere in piazza”.

Nel video, in collegamento Zoom: Maurizio Tucci – Presidente Laboratorio Adolescenza



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