Disagio giovanile, Iacona: “Costruire comunità, costruire ascolto, per prevenire”

“Erano scherzi”, “Ci siamo divertiti così”. Sono le risposte che davanti agli inquirenti hanno fornito i giovani responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini e ad altre cinque persone. Un nuovo episodio di cronaca, che chiama con urgenza a guardare oltre e interpretare i segnali di fragilità degli adolescenti. Lo fa il giornalista Riccardo Iacona che, ospite del programma informativo Breakfast San Marino, approfondisce la sua inchiesta sulle “Città del vuoto”.

“Quello che tutti dicono – spiega Iacona –, e che anche con lo strumento del racconto abbiamo scoperto, è che hanno a che fare, da una parte, con il vuoto; dall'altra, con la solitudine. Sembra assurdo parlare di solitudine quando vedi muoversi delle bande di persone, ma sono persone sole. E poi, il crollo di tutte le agenzie che prima facevano comunità, che ascoltano, che prevengono. E sto parlando della scuola, sto parlando delle comunità, sto parlando delle città. Città vuote, sì: piene di locali, piene di ragazzini, anche minorenni che stanno fino alle 2, le 3 del mattino in giro, si riempiono di alcol, c'è tanta droga che gira. Ma vuote, perché vuote di senso, vuote di relazioni”.

Disagio giovanile che interroga le responsabilità degli adulti e delle istituzioni, per passare dall'analisi dei sintomi alla cura. “Smettiamo di guardare questi ragazzi semplicemente per dire: 'sono dei pazzi, sono degli assassini; oddio, chi abbiamo davanti; cosa sono diventati i nostri figli; come mai uno entra a scuola con un coltello e dà una coltellata alla professoressa?'... e cominciamo a vedere quali sono le nostre responsabilità, quali sono gli interventi che la politica può fare a tutti i livelli per costruire comunità, per costruire ascolto, per prevenire".

Nel video, l'intervento di Riccardo Iacona, giornalista d'inchiesta







