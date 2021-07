Discoteche chiuse, protesta tra i giovani: "Ci manca l'estate"

Sentiamo Gianni Indino e alcuni ragazzi

Un paesaggio desolato quello che si vede passando dalle discoteche di Rimini, ma anche nel resto d'Italia il quadro è lo stesso. Il green pass non basta secondo il governo italiano per riaprire i locali. Una decisione che ha lasciato tanta amarezza nei gestori e anche in chi non vuole rinunciare all'estate, seppur con azioni sbagliate: proprio nei giorni scorsi sono arrivate sanzioni contro attività commerciali in cui i presenti sono stati trovati a ballare senza autorizzazione. Una situazione che secondo Gianni Indino, presidente di Silb, potrebbe essere risolta proprio con l'apertura dei locali. E tra i giovani sono tanti gli appelli per poter riavere la vita a cui erano abituati.

Nel video l'intervista a Gianni Indino, presidente di Silb, e le parole di alcuni ragazzi