Disegni per la pace: gli studenti di San Marino alla “Colors of Peace” di Roma I bimbi di V A della scuola di Serravalle protagonisitI dell'inaugurazione

L’acutizzarsi del conflitto russo-ucraino ha dato risalto particolare alla Giornata Internazionale per la Pace: la tradizione di “Colors of Peace” si è rinnovata nel pomeriggio di ieri al Parco archeologico del Colosseo di Roma, da anni luogo simbolo per appelli di pace e di sostenibilità ambientale. Esposti in Piazza del Colosseo oltre 1000 disegni di pace, realizzati da studenti di oltre centoquaranta nazioni. Tra queste, presenti anche le opere degli studenti della classe VA della Scuola Elementare di Serravalle della Repubblica di San Marino.

Un progetto nato spontaneamente lo scorso 25 febbraio quando, allo scoppiare del conflitto, gli studenti hanno sentito la necessità di far sentire la propria voce, e così i ragazzi sono stati invitati all'inaugurazione della mostra, grazie anche all’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri che ha fatto da tramite con il Presidente dell’Associazione Internazionale Colors for Peace Antonio Giannelli. Il gruppo di alunni di San Marino, che era accompagnato da preside, insegnanti e dall'ambasciatrice Daniela Rotondaro, è salito sul palco ed ha recitato alcuni dei messaggi di pace prodotti lungo la fase di realizzazione del progetto.

La manifestazione è stata anche un’occasione per guardare al futuro: presentati il Concorso internazionale PMA-PeaceMovie Award, un’iniziativa che coinvolge gli studenti nella realizzazione di spot video per promuovere i valori e la cultura della pace e l’iniziativa “Parliaments of Peace ”, programma di appuntamenti che porterà i disegni di pace dei bambini all’interno dei parlamenti di tutto il mondo.

