Disinfettanti in beneficenza, da San Marino al Malawi

L’emergenza sanitaria non ha fermato la generosità. Daniele e Laura, dell'azienda S2Life srl di San Marino, hanno deciso di fare una donazione al Malawi.

Disinfettanti e altri beni indispensabili per promuovere la salute e l'igiene dei più poveri nei bancali spediti in Africa via container, a supporto di tutti i progetti avviati da San Marino for the Children onlus. Grazie alla collaborazione della Procura Missioni Monfortane di Bergamo, i beni sono appena arrivati a destinazione.

Nel Paese, solo l’11% della popolazione ha accesso ad acqua corrente e a prodotti disinfettanti per le mani, strumenti indispensabili per prevenire il contagio del Covid-19 e di tante altre malattie contagiose. Nonostante tutte le difficoltà economiche e sociali del periodo, l’azienda non ha dimenticato i più poveri.