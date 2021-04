PARITÀ E DIRITTI Disoccupazione, il 70% è donna. Molestie sul lavoro: Cdls sprona la politica

Alla vigilia, ieri, della giornata per la sicurezza e la salute sul lavoro, il Gruppo Donne della CDLS ha presentato alla politica “Parità e diritti oltre la pandemia”. Preoccupano i dati sulla disoccupazione femminile, acuita dall'emergenza sanitaria: 700 le donne senza lavoro, circa il 70% dei disoccupati.

“Un dato - spiega Milena Frulli - che ci ha molto allarmato e che è la conseguenza della pandemia. I settori più colpiti sono infatti stati quelli dove sono occupate le donne”. Di fronte a temi socialmente rilevanti, la politica è chiamata ad uno sforzo comune. Il Segretario Generale Gianluca Montanari invoca un impegno bipartisan, con l'inserimento nel prossimo Consiglio della ratifica della Convenzione dell’Oil sull’eliminazione di violenza e molestie nei luoghi di lavoro. “Riteniamo fondamentale per San Marino allinearsi ai paesi più virtuosi che hanno già ratificato questa convenzione, perché purtroppo anche qui cominciano ad esserci episodi di disagio, delle donne e non solo”.

La battaglia agli stereotipi di genere passa dalla scuola. Si guarda a momenti formativi, per valorizzare la figura femminile, rendendo consapevoli le ragazze delle loro potenzialità. “ Molto spesso si concentrano su particolari tipologie di lavoro perché non si ritengono all'altezza o idonee per fare altro”, afferma la Frulli, che forte della sua esperienza di insegnante rimarca come invece le ragazze abbiano potenzialità immense, “devono avere solo la spinta e il coraggio per tirarle fuori. Se vogliono fare l'astronauta come la Cristoforetti lo possono fare”.

Per educare al rispetto e contrastare la violenza, si punta poi a corsi di formazione obbligatori per tutti i lavoratori. E ancora: estensione dei congedi parentali ai papà; reddito minimo per il genitore in part-time; incentivi legati al numero dei figli; diritto per ogni lavoratore di assentarsi per motivi famigliari; incentivo rosa per la formazione al fine di ricollocare le donne sopra i 40 anni che hanno perso il lavoro e finito gli ammortizzatori. Senza dimenticare gli over 65. “Vanno integrati per poter anche tramandare sapere e conoscenze”. Tutte le proposte verranno ora illustrate al Congresso di Stato.

