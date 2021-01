Dispersione scolastica e malessere psicologico: l'Ordine Psicologi conduce indagine sui giovani italiani Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha condotto una indagine sugli studenti, poi consegnata alla ministra Azzolina

Un diffuso malessere psicologico che deriva dall’isolamento e dalla assenza. E' questo il sentimento prevalente in questo momento tra i giovani italiani. Oltre 6 ragazzi su 10, fra i 14 e i 19 anni, tengono “molto” alla didattica in presenza. Oltre il 54% ne soffre “molto” la mancanza. La scuola è associata a socialità, crescita, confronto, le lezioni a distanza a fatica, stress, noia. Questo lungo periodo di lontananza dalla scuola come spazio fisico ha fatto riscoprire la valenza della scuola come “spazio psicologico”, terreno fondamentale per il percorso di crescita dei futuri adulti. Coi quali è importante mantener aperto il dialogo.

Nel video l'intervista al Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, David Lazzari.



