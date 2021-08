Disponibili da domani le nuove tessere vaccinali per coloro che hanno ricevuto la seconda dose, oppure la dose unica, entro il 2 agosto. Saranno ritirabili nell’atrio dell’Ospedale di Stato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. Per il ritiro della tessera per conto di minorenni, o per un proprio familiare, parente o persona di fiducia, occorrerà presentarsi muniti dei documenti d'identità richiesti e con l'apposito modulo di delega -presente sul sito ISS- compilato. Al momento della consegna della tessera vaccinale si potrà effettuare l'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, all’interno del quale è presente anche il Certificato Digitale Covid, cioè il “Green Pass”. Per accedere al Fascicolo sanitario elettronico – ricorda l'Iss in una nota - è necessario essere prima registrati sul portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) e poi scegliere tra vari i servizi disponibili quello denominato “ISS – Fascicolo sanitario”.