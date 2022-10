Disponibili in farmacia i nuovi tamponi bivalenti per rilevare sia il Covid sia l'influenza stagionale

Nel video l'intervista a Sergio Rabini, Direttore Sanitario ISS.

Disponibili i nuovi tamponi nasali per auto-diagnosi capaci di rilevare, in un unica "saponetta", sia il Covid-19 sia l'influenza A e B. Sono dispositivi medici naturalmente di derivazione cinese – spiega il responsabile del servizio farmaceutico Iss, Rossano Riccardi – ma registrati al Ministero della Salute italiano e certificati dall'Agenzia italiana del Farmaco. In vendita ora in tutte le farmacie della Repubblica al prezzo calmierato di 7,50 euro (5 euro, invece, il costo di quelli che rilevano soltanto il virus SARS-CoV-2).

Sul fronte vaccinazioni, ottima partenza per l'antinfluenzale, già 500 le somministrazioni. Il 9 novembre ci sarà l'open day a cui i cittadini sono invitati a presentarsi liberamente. Non occorre la prenotazione. Contestualmente prosegue in maniera già calendarizzata la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid.

Nel video l'intervista a Sergio Rabini, Direttore Sanitario ISS.