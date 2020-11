Disponibili mascherine chirurgiche per bambini e adolescenti Donato alla Croce Bianco-Azzurra un respiratore polmonare

Disponibili mascherine chirurgiche per bambini e adolescenti.

Il Servizio Farmaceutico dell'ISS fa sapere che da oggi è possibile acquistare mascherine chirurgiche anche per bambini e adolescenti nelle farmacie del Titano. I dispositivi, di dimensioni apposite sono già disponibili nella farmacia di Cailungo mentre da lunedì 30 novembre saranno disponibili anche in tutte le altre farmacie del territorio.

E per quel che riguarda le dotazioni sanitarie, la Croce Bianco Azzurra di San Marino ha comunicato che le è stato donato un respiratore polmonare in uso sulle proprie ambulanze, da parte di un privato - una signora di Serravalle. "Un dono importantissimo - dice il Presidente Gian Luca Mazza - che ci aiuta soprattutto in questo momento, in cui tante persone hanno bisogno di trasporto anche fuori territorio".







