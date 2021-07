Disposizioni anti-Covid per vaccinati e non: Salute Attiva pronta a ricorrere ai Garanti contro il decreto 107 “Puntare su cure e prevenzione per il Covid più che sui vaccini”, afferma il Presidente dell'associazione

Hanno raccolto circa 700 firme e presenteranno 'ricorso' ai Garanti contro il decreto 107 del 2021 che stabiliva misure differenti tra vaccinati e non. Per i membri di Salute Attiva si tratta di disposizioni che ledono “i diritti fondamentali”, con una “discriminazione” tra cittadini. Da qui la richiesta di verifica di legittimità costituzionale che sarà presentata la prossima settimana.

L'iniziativa arriva dopo il secondo evento che l'associazione organizza su salute e pandemia. Al Parco Ausa, ieri sera, si è parlato di cure domiciliari per il Covid in fase iniziale, insieme ai medici Alessandro Capucci e Maria Teresa Francavilla. 530 i partecipanti, dicono gli organizzatori, tra sammarinesi e gente proveniente da fuori confine. Per il presidente Carlo Boffa è necessario “puntare su cure e prevenzione più che sui vaccini”. “Non ci piace l'etichetta 'no-vax' – sottolinea - e non contestiamo i vaccini”. “Noi – rimarca – siamo per la libertà di scelta soprattutto in un momento in cui le informazioni non sono così lineari”. Di salute e libertà si era parlato nella precedente serata, con ospite lo psichiatra Alessandro Meluzzi.

L'Associazione si scaglia poi contro le misure previste per il personale Iss non vaccinato contenute sempre nel decreto 107 e contesta le stime di efficacia dei sieri contro le forme gravi della malattia e le ospedalizzazioni fornite dalla comunità scientifica.

