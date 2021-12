Dissesti bancari, debito pubblico, pandemia: i temi della 19° puntata di CSdL Informa

Commissione di inchiesta sulle banche, bilancio previsionale 2022, situazione pandemica e relativi provvedimenti del Governo. È stata una puntata ricca di argomenti quella di CSdL Informa, occhi puntati sulla finanziaria. “Quello che sembra emergere – ha spiegato il Segretario Generale Enzo Merlini – è che il prestito Cargill dovrà essere sostituito dal debito interno. Come dire, vogliamo che i nostri cittadini abbiano fiducia e comprino il nostro debito pubblico, cosa che noi abbiamo chiesto fin dall'inizio”. Merlini però non pensa che il Governo stia mandando segnali di fiducia.

"La domanda è: il Governo sta mandando segnali di fiducia in questa direzione oppure no? A mio avviso no - sottolinea Merlini - se si mette in piedi la cosiddetta cabina di regia e quindi la popolazione vedesse che si va in una direzione comune che è quella di risanare il paese ci si potrebbe anche riuscire, altrimenti questi titoli di stato verranno comprati dalle banche ed incasseranno il tasso di interesse che lo stato deciderà di mettere quando ai cittadini ma anche ai fondi pensione viene riconosciuto un tasso del tutto irrisorio".

Riguardo la relazione della Commissione d'inchiesta sulle banche Merlini sottolinea come sia evidente che tutta la politica, negli ultimi 20 anni, abbia contribuito a far si che il nostro sistema bancario nascesse e si sviluppasse in maniera assolutamente fuori luogo. Fronte pandemia espresse diverse perplessità rispetto alle scelte dell'esecutivo: “L'errore più grave del Governo – evidenzia Antonio Baciocchi, Segretario Federazione Unitaria del Pubblico impiego - è stato quello di abbandonare, per lunghi periodi, tutte le misure di prevenzione con il nostro territorio preso d'assalto da tantissime persone”.