Distributore di farmaci, attivo 24 ore su 24, nel Centro Storico Dotato di un meccanismo di teleconsulto e teleassistenza collegato con i farmacisti dell’Ospedale di Stato

Distributore di farmaci, attivo 24 ore su 24, nel Centro Storico.

Un nuovo distributore di farmaci, attivo 24 ore su 24 e in grado di avviare un servizio di teleconsulto con i farmacisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. È quanto verrà installato entro l’estate nel Centro Storico di Città di San Marino, con l’obiettivo di fornire un servizio puntuale e innovativo ai tanti cittadini e turisti che ogni giorno e in orari variegati frequentato le aree centrali della città. Si avrà quindi la possibilità di ritirare i farmaci nel momento più comodo per i cittadini, anche per ragioni di urgenza e indipendentemente dagli orari di servizio e di apertura della farmacia.

“La tecnologia degli smart locker per farmaci è già di uso comune – sottolinea il Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi -, ma saremo tra i primi Enti Sanitari a prevedere, grazie a questo strumento, il servizio di teleassistenza con un farmacista sempre a disposizione”.

“I benefici che avrà il cittadino saranno immediati, risparmiando tempo e in generale migliorando la qualità della vita delle persone che per varie ragioni non hanno la possibilità di spostarsi dal centro storico. - dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere”.

