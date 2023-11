SALUTE Distributore di farmaci con teleassistenza: al via i lavori in centro storico

Partiranno in mattina i lavori per il nuovo distributore di farmaci, attivo 24 ore su 24 e in grado di avviare un servizio di teleconsulto con i farmacisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Verrà installato Centro Storico di Città di San Marino, con l’obiettivo di fornire un servizio puntuale e innovativo.

Si avrà quindi la possibilità di ritirare i farmaci nel momento più comodo per i cittadini.

“La tecnologia degli smart locker per farmaci è già di uso comune – aveva ribadito il Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi quando era stato presentato il progetto -, ma saremo tra i primi Enti Sanitari a prevedere, grazie a questo strumento, il servizio di teleassistenza con un farmacista sempre a disposizione”.

