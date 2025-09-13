Disturbi alimentari: anoressia e bulimia al centro dell'evento organizzato dal Kiwanis Club San Marino

Una mattinata di confronto con medici, esperti e istituzioni per affrontare un tema di grande attualità: i disturbi alimentari. Anoressia e bulimia sono due condizioni cliniche che colpisco in particolare ragazzi e ragazze di giovane età. Proprio per questo il Kiwanis Club San Marino ha organizzato l'evento con l'obiettivo di sensibilizzare e riflettere.

"Kiwanis è un'associazione di volontari che tratta di infanzia principalmente, quindi è un argomento che purtroppo è di estrema sensibilità per noi - afferma Roberta Patrignani, presidente Kiwanis Club San Marino - quindi siamo tutti volontari che vogliono aiutare questi ragazzi che in questo momento si trovano ad affrontare questa patologia e molte volte non sanno come affrontarle e a che rivolgersi, quindi quest'anno l'anoressia e la bulimia è stato proprio il tema, la linea guida del nostro governatore e la panchina lilla è un simbolo appunto di presenza sul territorio per aiutare questi ragazzi ad affrontare e a rivolgersi agli esperti che possono essere professionisti, che possono essere medici, psicologi ad affrontare questa problematica".

I relatori hanno analizzato l'argomento da varie angolature: le cause e gli effetti a livello sociale e mediatico, le implicazioni nell’attività sportiva, l’aspetto psicologico, l’aspetto medico ed, infine, quello legale. Problematiche spesso taciute per vergogna o perché sottovalutate

"Nel corso della conferenza abbiamo fatto un focus dedicato al mondo dello sport, che dovrebbe portare a fare il corpo migliore ma, stiamo riscontrando invece un aumento significativo di queste problematiche - afferma Claudio Muccioli, dirigente Authority Sanitaria - legate soprattutto anche all'anoressia. I consigli sono tantissimi, chiaramente il primo consiglio è non lasciare da sole queste persone, all'interno dell'Istituto Sicurezza Sociale c'è la sezione delle dipendenze che segue direttamente queste cose quindi si può fare riferimento loro per questo, l'altra cosa è sicuramente fare rete perché abbiamo visto che non è un fenomeno che riguarda un unico argomento ma riguarda tantissimi fattori messi insieme".