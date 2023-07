SCUOLA SAMMARINESE Disturbi dell'apprendimento: un corso di Judo gratuito per aiutare i bambini

Il mondo dello sport e della scuola si uniscono per aiutare i ragazzi con difficoltà di apprendimento, come dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia. Un corso di Judo gratuito di sei mesi accompagnerà 20 bambini fra i 7 e i 10 anni dal prossimo settembre fino a marzo 2024. L’iniziativa della Federazione FJLAS (Judo, Lotta Aikido e discipline associate) e Scuola di Kata - in collaborazione con le Segreterie di Stato all’Istruzione e Cultura e per lo Sport, con la Direzione della Scuola Elementare e con la Pediatria di San Marino - è dedicata a coloro che non abbiano mai praticato tale disciplina, per migliorare la coordinazione, le capacità attentive e la concentrazione.

Il corso si terrà presso la palestra Ex Mesa di Serravalle, il lunedì e mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e sarà curato dai maestri Marco Brasini, Alberto Beligotti e Sante Bascucci. Sarà presente anche una psicologa, a disposizione gratuitamente per affiancare famiglie e ragazzi. Per l’iscrizione - che sarà a numero limitato - è necessario rivolgersi alla Federazione FJLAS: per tutte le informazioni è a disposizione degli interessati il numero di telefono 345 1070663 del Segretario Federale Sabrina Giglia.

