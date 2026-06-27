Divieto social agli under 16, Priulla: “Bene le regole a sostegno di famiglie e comunità educante”

“È quello che sta succedendo, lo sappiamo, molti Paesi ormai hanno seguito quello che l'Australia ha introdotto a dicembre dello scorso anno e, evidentemente, i Governi ormai di molti Paesi - a parte quello italiano, che al momento sta facendo poco sulla protezione dei giovani... Giovani che sono le vittime di un sistema che i social network, i videogiochi mettono in atto e lo sappiamo perché è la sentenza che ha condannato Instagram e Youtube negli Stati Uniti e ha fatto scalpore, ha evidenziato in maniera chiara che gli algoritmi che stanno dietro i meccanismi che governano i vari social network hanno l'obiettivo di agganciare i giovani, soprattutto sfruttando le debolezze e l'ingenuità cerebrale che i giovani hanno a loro discapito, per tenerli agganciati e per creare dipendenza. Questo ovviamente porta anche a tutte le conseguenze di ansia, depressione e tutti i risvolti ovviamente che sono stati evidenziati. E' chiaro che poi vanno anche educati e sostenuti, ma se iniziamo a definire che ci sono delle conseguenze negative legate all'uso massiccio e c'è un divieto che evidenzia che questo utilizzo è dannoso per i giovani, andiamo nella direzione di sostenere anche il lavoro delle famiglie, della comunità educante di protezione e di prevenzione della salute mentale”.

Nel video, in collegamento Zoom, la psicologa Sabrina Priulla, responsabile progetti della Fondazione Piramis Onlus







