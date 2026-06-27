DIPENDENZA Divieto social agli under 16, Priulla: “Bene le regole a sostegno di famiglie e comunità educante” Anche la Gran Bretagna si aggiunge all'elenco dei paesi che pone il divieto all'uso dei social sotto i 16 anni; entrerà in vigore i primi mesi del 2027, prevede anche un coprifuoco notturno fino ai 18 anni. Abbiamo sentito la psicologa, Sabrina Priulla

“È quello che sta succedendo, lo sappiamo, molti Paesi ormai hanno seguito quello che l'Australia ha introdotto a dicembre dello scorso anno e, evidentemente, i Governi ormai di molti Paesi - a parte quello italiano, che al momento sta facendo poco sulla protezione dei giovani... Giovani che sono le vittime di un sistema che i social network, i videogiochi mettono in atto e lo sappiamo perché è la sentenza che ha condannato Instagram e Youtube negli Stati Uniti e ha fatto scalpore, ha evidenziato in maniera chiara che gli algoritmi che stanno dietro i meccanismi che governano i vari social network hanno l'obiettivo di agganciare i giovani, soprattutto sfruttando le debolezze e l'ingenuità cerebrale che i giovani hanno a loro discapito, per tenerli agganciati e per creare dipendenza. Questo ovviamente porta anche a tutte le conseguenze di ansia, depressione e tutti i risvolti ovviamente che sono stati evidenziati. E' chiaro che poi vanno anche educati e sostenuti, ma se iniziamo a definire che ci sono delle conseguenze negative legate all'uso massiccio e c'è un divieto che evidenzia che questo utilizzo è dannoso per i giovani, andiamo nella direzione di sostenere anche il lavoro delle famiglie, della comunità educante di protezione e di prevenzione della salute mentale”.

Nel video, in collegamento Zoom, la psicologa Sabrina Priulla, responsabile progetti della Fondazione Piramis Onlus

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