Divulgazione dati epidemiologici: la Consulta per l'Informazione chiede chiarimenti

In merito all'articolo 4 del nuovo decreto sammarinese – che conferisce all'ISS la proprietà dei dati epidemiologici e loro elaborazione e ne vieta ogni divulgazione se non già diffusa dallo stesso ISS – interviene il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione. Comunica di essersi "tempestivamente attivato per chiedere un chiarimento su detto articolo che, ad una prima lettura, appare eccessivamente ampio – scrive il Direttivo - e rischia di dare adito ad interpretazioni potenzialmente lesive della libertà di stampa".

Nella convinzione "che l'intenzione del Legislatore non sia quella di impedire un libero e corretto esercizio dell'attività dei media, auspica un veloce superamento di questa fase emergenziale per la salute dei cittadini e la ripresa del dialogo tra politica e informazione”.