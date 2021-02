CONTESTAZIONI SULLE VENDITE ON LINE Dmc Shop: proseguono le segnalazioni di consumatori delusi e insoddisfatti Nell'ultimo periodo diversi i reclami anche nei confronti di un'altra azienda sammarinese la Marycom di Acquaviva.

Continuano ad essere tante le segnalazioni e lamentele ricevute da Unione Consumatori Sammarinese riguardo la ditta DMC Shop di Rovereta. I reclami arrivano soprattutto per merce non conforme a quella pubblicizzata o difettosa. Quando vengono chiesti i rimborsi in diversi casi i soldi non arrivano quasi mai o impiegano tempi molto lunghi.

"Continuiamo ad interfacciarci con le Segreterie preposte e forze dell'ordine che si stanno adoperando per raggiungere il quadro completo della situazione", spiega Francesca Busignani, presidente UCS. "Sono ancora tante le segnalazioni che ci arrivano - aggiunge - San Marino deve dare anche un'immagine di celerità e snellezza nell'andare a verificare e sanare. Fino a quando però non ci sarà una legge sul consumo - spiega - che ci dia un qualcosa in più per potersi muovere velocemente a norma di legge, purtroppo si rischia di dare un messaggio di non reale valutazione della problematica che così non è".

UCS segnala inoltre che nell'ultimo periodo iniziano ad essere diversi i reclami nei confronti di un'altra azienda sammarinese la Marycom di Acquaviva. Segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione. "In questa caso non siamo a livello di Dmc - spiega Francesca Busignani - ma iniziano ad essere diverse. Non vogliamo dire che queste ditte sono non ottemperanti ma vogliamo che vengano fatti i controlli e sanate le situazioni laddove non sono corrette".



L'azienda Marycom in una nota stampa ha spiegato che per quanto riguarda le campagne pubblicitarie non hanno il controllo diretto su ciò che viene visualizzato su altre pagine e portali, diverse dal sito principale. “In ogni caso – aggiungono - abbiamo sempre risolto le problematiche con i clienti, sia per le sostituzioni di prodotti difettosi, sia per rimborsi di prodotti non conformi”. "In particolare ci preme precisare - concludono - che per il servizio clienti ci affidiamo ad una ditta esterna professionista del settore e il numero di telefono presente sul sito www.marycom.sm è assolutamente attivo e funzionante. Chiamando il suddetto numero o scrivendo all’indirizzo info@marycom.sm, tutti i clienti possono inviare una richiesta al centro assistenza, che li richiama entro 48 ore lavorative".



Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani (Presidente Unione Consumatori Sammarinese)

