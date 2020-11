Docenti: didattica in presenza, il più a lungo possibile, ma con regole certe

Un gruppo di insegnanti della Scuola Elementare prende carta e penna per ribadire l'importanza di mantenere aperto il servizio educativo scolastico in presenza, dopo che bambini e ragazzi ne sono stati privati per diversi mesi. "E' fondamentale - scrivono - la prevenzione dei contagi", ma chiedono nuove disposizioni, quelle attuali infatti sono "limitate e mostrano anche delle discrepanze". Soprattutto sull'utilizzo delle mascherine e sull'areazione dei locali.





"Nella grande maggioranza delle classi stanno emergendo 1/2 casi di quarantene che vedono coinvolti familiari stretti o gli stessi alunni positivi al Covid, spiegano gli insegnanti. Questo trend preoccupa anche per la possibilità di garantire il servizio scolastico stesso, così come preoccupa la possibilità lasciata ai genitori di scegliere se sottoporre il figlio a tampone oppure no ad inizio quarantena. Per questo, chiedono alle Segreterie e Direzioni competenti, nuove e più stringenti misure preventive in modo tale da definire con certezza quali siano i doveri di ciascuno nel ridurre il rischio di contagio all'interno della scuola.

"Per arginare i contesti, necessaria la tempestività dei controlli", chiedono i docenti delle elementari.